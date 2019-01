Gemeente weert nieuwe ATM's uit binnenstad

De gemeente staat geen nieuwe ATM's meer toe in het centrum. De geldautomaten, die met name gericht zijn op toeristen, zijn volgens de gemeente in strijd met het bestemmingsplan 'Winkeldiversiteit Centrum'. Een winkel in de Nieuw Hoogstraat moet een vorig jaar geplaatste ATM op basis daarvan zelfs verwijderen.

De gemeente bschouwt het plaatsen van de 'Automated Teller Machine' door Euronet als op toeristen gerichte dienstverlening. Dat komt omdat er geld wordt verdiend aan wisselkoersen en provisie die de toeristen betalen als zij geld opnemen bij de ATM. Dit is in strijd met het, in oktober 2017 ingevoerde, bestemmingsplan 'Winkeldiversiteit Centrum: toeristische dienstverlening'.

Het plan houdt in dat er geen nieuwe vestigingen mogen bijkomen die gericht zijn op toeristische dienstverlening. Het zou het winkelaanbod in de binnenstad 'aantrekkelijk en divers' moeten houden. Een winkel die een ATM vorig jaar plaatste, moet deze van de gemeente verwijderen.

Bezwaar van omwonenden

Dit gebeurt nadat ondernemers, woningcorporatie Stadgenoot en buurtbewoners bezwaar maakten tegen de in 2018 geplaatste ATM. Aanvankelijk kreeg de winkelier toestemming van de gemeente voor de plaatsing, maar naar aanleiding van het advies op bezwaar van de bezwaarschriftencommissie komt daar nu verandering in.

Stadsdeelbestuurder Ilse Griek reageert enthousiast op de verwijdering. Zij dankt de groep ondernemers en bewoners die bezwaar hebben gemaakt op de ATM. 'Zowel de uitstraling, met Engelse reclame-uitingen, als het verdienmodel op basis van wisselkoersen en de specifieke locatie van deze ATM zijn gericht op toeristen. Het draagt niets bij aan het woon- en leefgenot van de Amsterdammers.'

Toekomstige aanvragen

Het is de eerste keer dat een ATM wordt verwijderd op basis van het bestemmingsplan Winkeldiversiteit Centrum. De gemeente laat weten dat dit besluit ook gevolgen heeft voor toekomstige aanvragen van deze geldautomaten. ATM's die voor oktober 2017 zijn geplaatst kunnen, vanwege de verleende vergunning, niet worden verwijderd.