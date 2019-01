Halsema botst met VVD over gevonden molotovcocktails op ADM-terrein

Burgemeester Femke Halsema moest zich vanmiddag opnieuw verantwoorden voor de molotovcocktails die na de ontruiming van het ADM-terrein werden aangetroffen. Ze botste daarbij met de rechtse oppositie.

In de gemeenteraad stelden Forum voor Democratie (FvD), VVD en CDA vragen over de ontruiming van het ADM-terrein op 7 januari. Ze wilden van de burgemeester weten of zij echt niets afwist van de molotovcocktails, in elkaar geknutselde brandbommen, die nadien werden gevonden.

'Gevaarlijke molotovcocktail'

Volgens Marianne Poot (VVD) heeft de burgemeester een mogelijkheid gecreëerd dat mensen in gevaar zijn geweest. Halsema reageerde fel: 'U zegt niet alleen dat ik een gevaarlijke situatie heb laten ontstaan, u zegt dat de politie een gevaarlijke situatie heeft laten ontstaan.'



Lees ook: Gemeente: Halsema wist écht niet van molotovcocktails op ADM-terrein

Halsema: 'Ik wist er niet van om een hele goede reden: omdat de politie op geen enkel moment heeft geoordeeld dat er hier sprake was van een gevaarlijke molotovcocktail. Dus als u inderdaad vindt dat ik een gevaarlijke situatie hebt laten ontstaan, zult u dat hard moeten maken.'

De burgemeester ontkende eerder al dat er strafbare feiten waren geconstateerd op het ADM-terrein. Zij zou niet op de hoogte zijn geweest van de aanwezigheid van molotovcocktails. Volgens haar heeft ze actief naar de vondst van de molotovcocktails gevraagd, maar hierop van de politie geen bevestiging had gekregen.