Uitvinder van de Ronaldon't: 'Ik hoop dat Ronaldo het heeft gezien'

De karakteristieke viering van Cristiano Ronaldo na ieder doelpunt kreeg gisteren zowaar een nieuwe variant. De Amsterdamse Djai Denneboom ging gisteren viral nadat hij deze move tevergeefs probeerde uit te voeren in de sneeuw.

Hij springt met zijn handen in de lucht, maakt een pirouette-achtige move terwijl hij 'Siiii!' schreeuwt en landt met zijn handen langs zijn zij. Elke voetbalfan kent het wel: de karakteristieke celebration van de Portugese sterspeler. Gisteren probeerde Djai, zoals veel jonge voetbalfans, dit na te doen. Dit verliep echter niet zoals hij had gehoopt, maar naderhand had het niet beter kunnen uitpakken voor het Amsterdammertje. De video is een regelrechte hit op social media nadat AT5 deze op Facebook plaatste.

De Ronaldon't

Djai was met zijn zusje van de sneeuw aan het genieten toen het 'noodlot' zich voordeed. Met de camera in de hand wilde zij vastleggen hoe haar broer de 'Siiii' zou uitvoeren. Het leek allemaal goed te gaan; een stevige aanloop, een ruime sprong, maar toen ging het mis. 'Ik had niet door dat er onder de sneeuw een pak ijs lag, dus ik gleed zeg maar weg', vertelt Djai. Een nieuwe move was geboren: De Ronaldon't.

Viral

Sinds 433, een populair voetbal-account op Instagram met bijna 20 miljoen volgers, de video deelde gaat de video de hele wereld over. Het filmpje had alleen al op dit account één miljoen views binnen een uur en de teller staat inmiddels al op bijna drie miljoen. Djai vindt de aandacht, naar eigen zeggen, 'wel grappig'. 'Ik denk dat in ieder land iemand het wel heeft gezien', voegt hij toe.

Djai is overigens niet onbekend met een valpartij in de sneeuw, hij skiet namelijk op hoog niveau. Ook dan gaat er wel eens iets mis. Hij waarschuwt de kijkers dan ook om de Ronaldon't niet na te doen.