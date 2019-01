Recherche staat voor raadsel na vondst romp: 'Waar is de rest van het lichaam?'

Aan de hand van verschillende onderzoeken probeert de recherche de identiteit van de overleden vrouw te achterhalen wiens romp afgelopen weekend in een koffer op de kade van de Zuider IJdijk gevonden werd.

'Het is natuurlijk heel luguber dat er een romp in een koffer zit. Je mist onderdelen van een menselijk lichaam', zegt politiewoordvoerder Esther Izaks tegen AT5. 'We hebben veel onderzoek gedaan in de omgeving, maar het heeft nog niks opgeleverd. De grote vraag is: waar is de rest van het lichaam?'

Timme Dankers zegt dat een patholoog-anatoom bij het Nederlands Forensisch Instituut uitzoekt wat de identiteit is van het slachtoffer. Danker is directeur van een particulier forensisch onderzoeksbureau dat vaak op verzoek van advocaten DNA-materiaal onderzoekt.

Lees ook: Gevonden stoffelijk overschot Zuider IJdijk is romp van een vrouw

DNA-databanken voor strafzaken en vermiste personen

'DNA wordt veiliggesteld uit een botmerg in een bot. Het DNA zit in het grootste bot wat beschikbaar is en dat wordt er uitgehaald', zegt Dankers. Dat profiel wordt vervolgens vergeleken met de al beschikbare DNA-profielen in verschillende databanken. 'We hebben een databank voor strafzaken en ook voor vermiste personen. De vraag is of het slachtoffer in een van de databanken zit.

Het is niet de eerste keer dat er een lichaamsdeel wordt gevonden en de identiteit niet kan worden bepaald. Twee vissers ontdekten begin deze eeuw een romp. 'Je ziet het hoofd en je schrikt. Je gaat het onderzoeken en het wordt alsmaar naarder', zegt een van hen. De identiteit van dat slachtoffer is tot op de dag van vandaag niet vastgesteld.