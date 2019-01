Inspectie: Medewerkers van straf-azc kunnen niet veilig hun werk doen

Medewerkers van de Extra Begeleidings-en Toezichtslocaties (EBTL) in Amsterdam en Hoogeveen hebben wekelijks te maken met heftige incidenten met overlastgevende asielzoekers, zoals bedreigingen en beledigingen. Tegelijkertijd heeft het personeel weinig middelen om in te grijpen en kunnen zij niet veilig hun werk doen.

Dat blijkt uit onderzoek van Inspectie Justitie en Veiligheid. De problemen van bewoners zijn complexer dan vooraf werd ingeschat en waar de opvang eigenlijk voor was bedoeld. 'De meesten blijven grenzen opzoeken en zijn nauwelijks bereid hun gedrag te verbeteren.'

Crimineel verleden

In de EBTL's in Amsterdam en Hoogeveen, die ook wel bekendstaan als straf-azc's, zijn asielzoekers gehuisvest die vaak weinig kans hebben op een verblijfsvergunning. Zij vertonen en veroorzaken niet alleen crimineel gedrag en overlast, maar hebben vaak ook psychische problemen en/of zijn verslaafd aan drugs of alcohol.

Tijdens het onderzoek zaten er 25 asielzoekers in de EBTL's, de meesten waren tussen de 20 en 30 jaar oud en afkomstig uit Noord-Afrika. Zeventig procent daarvan had een crimineel verleden. Variërend van aanranding en brandstichting tot zware mishandeling en poging tot moord. Minder zware delicten zoals winkeldiefstal, heling, openbare dronkenschap en verzet bij aanhouding, kwamen ook voor.

Deze combinatie van problematieken leidt veelvuldig tot incidenten op en rondom de locaties. Bewoners van de EBTL in Amsterdam zijn afgelopen jaar betrokken geweest bij 34 incidenten. Om wat voor incidenten het precies zou gaan, is niet duidelijk.

Overleden asielzoeker

Aanleiding voor het onderzoek was de dood op 10 maart 2018 van een Algerijnse asielzoeker die in de EBTL in Hoogeveen verbleef. Hij kwam tijdens een confrontatie met medewerkers van de opvang ten val en overleed een dag later in het ziekenhuis.

De Inspectie constateert dat de opvang van deze asielzoeker zo zorgvuldig mogelijk is geweest, met de middelen die de medewerkers tot hun beschikking hadden. Het Openbaar Ministerie heeft na het onderzoek besloten geen strafrechtelijke vervolging in te stellen.