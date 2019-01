Nog meer geld voor Ajax, maar wat nu?

Met de transfer van 75 miljoen euro van Frenkie de Jong naar FC Barcelona maakt Ajax andermaal een financiële klapper. Maar wat betekent dit voor de club?

De transfersom van De Jong kan door bonussen oplopen tot maximaal 86 miljoen euro. De transfer van De Jong is tot nu toe verre weg de duurste uitgaande Ajax-transfer ooit. Ook is het de duurste uitgaande Eredivisie-transfer ooit. Daarnaast is De Jong de op een na duurste Nederlandse speler aller tijden.

Topaankopen Blind en Tadic hebben waarde bewezen

Wat betekent deze transfer voor Ajax? Ajax vaart sinds afgelopen zomer een andere koers toen de club Daley Blind en Dusan Tadic kocht. Beide spelers kwamen voor grote bedragen naar Amsterdam en strijken beiden een torenhoog salaris op. 'Ze hebben hun waarde al bewezen. Ze hebben een heel groot aandeel gehad in het Champions League-succes van dit seizoen', zegt Ajax-verslaggever Jarno Grob.

'Eredivisie niet aantrekkelijk voor grote spelers'

Nu Ajax heel veel geld bezit, kan de club bijna elke speler ter wereld binnenhengelen. 'De vraag is of elke speler naar Nederland wil komen. De Premier League is veel aantrekkelijker dan de Eredivisie. Grote spelers zitten niet te wachten op VVV-uit. Bovendien hebben we kunstgrasvelden en die zijn niet bepaald populair', aldus Grob.

Ajax staat wereldwijd bekend om zijn goede jeugdopleiding. Jaarlijks stromen er spelers uit eigen jeugd door naar het eerste elftal. Dure aankopen kunnen een gevaar vormen voor jeugdspelers en daarmee zou de filosofie van de club kunnen verdwijnen.

Hunkering naar sportief succes wordt groter en fans worden ongeduldig

De Ajax-fans smachten naar succes en die hunkering wordt steeds groter nu er veel geld in de kassa ligt. 'De fans willen sportief succes. Ze hebben geen boodschap aan dure uitgaande transfers. Afgelopen weekend speelde Ajax 4-4 gelijk in eigen huis tegen SC Heerenveen en de fans lieten volop hun onvrede zien. Ze willen prijzen, geen geld.'

Lees ook: Frenkie de Jong voor 75 miljoen euro naar FC Barcelona

Achtste Ajacied die voor FC Barcelona kiest

De Jong is de achtste speler die direct van Ajax naar FC Barcelona transfereert. Johan Cruijff, Johan Neeskens, Richard Witschge, Frank de Boer, Ronald de Boer, Jari Litmanen en Jasper Cillessen gingen hem voor.