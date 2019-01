Winteropvang stroomt vol: 'We zitten hier allemaal in hetzelfde schuitje'

De winteropvanglocatie aan de Contactweg in het Westelijk Havengebied trekt door de kou veel daklozen aan.

Vanwege de lage temperaturen is nu iedereen welkom, ook mensen die geen binding met de regio hebben. Een van de daklozen is Erik, die vorige week zijn huis uit moest. 'We zitten hier allemaal in hetzelfde schuitje, dus je moet er altijd wat van maken', zegt hij. 'Maar aan de andere kant, het is moeilijk. Het is heel anders als wat ik gewend was.'

Lees ook: Winteropvang extra vroeg open dit jaar: 'In een portiek heb je echt waterkou'

Positief

De opvang is alleen tussen half vijf 's middags en half tien 's ochtends open en wordt draaiend gehouden door het Leger des Heils en HVO-Querido. 'Het is denk ik wel lastig als je met zoveel mensen is zo'n gebouw zit, maar als ik het zo hoor, zijn de reacties allemaal positief', zegt zorgcoördinator Kevin Koenen. 'Het is een ruim opgezet pand, het eten is goed en we hebben vriendelijk personeel.'

De winteropvang is open van december tot april. Normaal mogen er alleen mensen die een binding hebben met deze regio in, maar vanwege de vrieskou is op dit moment iedereen welkom.

Lees ook: Dichte deuren winteropvang had gemeente 'van mijlenver kunnen zien aankomen'

Niet ideaal

Erik hoopt dat zijn hij snel een nieuwe woning vindt. 'Het is hier in ieder geval beter als dat je buiten zit. Het is niet ideaal. Maar ik moet blij zijn dat ik in ieder geval nog dit heb, anders heb je helemaal niks. En dan weet je helemaal niet wat er dan gebeurt.'

Er is nog een tweede winteropvang in de stad, die staat in de Nieuwe Looiersstraat. Op beide locaties werden afgelopen nacht samen 300 daklozen opgevangen. Hoeveel het er komende nacht zijn was aan het begin van de avond niet bekend, maar Koenen verwacht een 'stijgende lijn'.