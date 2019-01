Meeuw overleeft gedwongen treinrit naar Centraal Station

Een machinist heeft het leven van een meeuw gered die vast kwam te zitten tussen de ruitenwissers van een trein. De machinist en de hoofdconducteur ontfermden zich over het beest en droegen het uiteindelijk over aan de politie op Centraal Station.

Nietsvermoedend reed de machinist over het spoor toen er een meeuw tegen het raam aan knalde. In plaats van dat hij weg vloog, bleef hij vastzitten tussen de ruitenwissers.

Bij de eerstvolgende halte stapte ze samen met de hoofdconducteur uit om naar het politiebureau op het Centraal Station te gaan. De machinist vertelde wat er was gebeurd en het Veiligheidsteam Openbaar Vervoer belde daarop Dierenambulance Amsterdam.

Dierenambulance

Samen gingen ze naar de desbetreffende trein waar de meeuw nog steeds vastzat tussen de ruiterwissers. De medewerkers van de dierenambulance konden de meeuw loskrijgen en namen de meeuw mee om hem na te kijken.

'Wonder boven wonder heeft de meeuw de klap overleefd, is van de schrik bijgekomen en maakt het goed', schrijft Team Openbaar Vervoer op Facebook.