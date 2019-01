Waterballet in Nieuw-West: straten rond Lelylaan ondergelopen

Bewoners van Slotervaart keken vanochtend raar op toen ze naar buiten gingen. Op een aantal plekken waren de straten namelijk volledig ondergelopen. En dat terwijl het niet regende.

Een gesprongen hoofdwaterleiding is de boosdoener. Onder andere de Schipluidenlaan, de Derkinderenstraat en het gebied rondom station Lelylaan zijn ondergelopen. Een gedeelte van de Schipluidenlaan is zelfs afgesloten.

Rond 07.15 kreeg Waternet de eerste melding van de overlast. Daarop is Waternet naar het gebied gegaan en trof daar een fonteintje aan. Zij zijn nu bezig met het oplossen van het probleem. Hoe lang dat nog gaat duren is niet bekend.

Door de leidingbreuk hadden enkele mensen die in de buurt wonen tijdelijk geen druk waardoor ze even zonder water zaten. Ook is er door de waterontrekking kalk losgekomen in de leidingen waardoor het water een beetje verkleurd kon zijn. Waternet geeft aan dat ze snel aanwezig waren en dat deze klachten dus maar van korte duur waren.