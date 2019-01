Paginagrote rouwadvertentie ter nagedachtenis aan overleden oprichter The Bulldog

Coffeeshopketen The Bulldog is in rouw gedompeld na het overlijden van oprichter Willie de Vries. Met een spread in De Telegraaf wordt ze door haar familie en mede-ondernemers herdacht.

'Met al haar levenslust en wilskracht heeft zij de strijd niet kunnen winnen. Na alle fijne jaren die wij met haar mochten beleven, hebben we met veel verdriet afscheid moeten nemen van onze Willie, mijn droomvrouw, zorgzame moeder en oma', zo staat te lezen in de advertentie van de familie.

Naast haar foto staan 28 rouwadvertenties met boodschappen van vestigingen van The Bulldog: 'Bedankt voor je liefde, zorgen en trouw. We blijven in je gedachten eeuwig bij jou' en 'Voor jou ging het sterven niet ineens. Je hebt er moedig voor gestreden. Niemand kan weten wat je hebt gevoeld. Ook niet wat je hebt geleden.'

Willie de Vries is 62 jaar geworden.