Rechtse partijen komen met 9 punten-plan in strijd tegen antisemitisme

VVD, ChristenUnie (CU), CDA en Forum voor Democartie (Fvd) willen dat de gemeente meer gaat doen in de strijd tegen antisemitisme in de stad. Daarvoor hebben zij een 9 punten-plan opgesteld.

Volgens de partijen is het tijd voor actie omdat er een toename is van antisemitisme in Amsterdam. Als voorbeelden noemen zij onder andere het uitschelden van rabbijn Yanki Jacobs door twee mannen in een auto en de vernielingen die werden aangericht bij joods restaurant HaCarmel op de Amstelveenseweg.

In het voorstel wordt het college verzocht om scholen te stimuleren om gebruik te maken van lespakketten over de geschiedenis van Joden in Amsterdam, te zorgen dat elke basisschoolleerling een bezoek brengt aan Kamp Westerbork en het bij het Rijk aan te dringen op de komst van een nationaal coördinator antisemitismebestrijding.

'Aan het eind van deze collegeperiode heeft de meerderheid van alle partijen in de gemeenteraad haar handtekening gezet onder het Joods Akkoord. Nu is het tijd dat alle partijen hun gemaakte beloften waar gaan maken', schrijven de partijen in het voorstel. 11 april wordt het voorstel besproken in de commissie Algemene Zaken.