Schipluidenlaan onder water door leidingbreuk: 'Ik ben mijn zwemvliezen vergeten!'

De Schipluidenlaan in Nieuw-West stond vanochtend onder water door een leidingbreuk. De overlast zorgde zorgde vooral voor ergernis, maar enkelen zagen er wel de lol van in.

De hoofdwaterleiding begaf het rond 7.15 uur, waarna er in korte tijd veel water op de straat terechtkwam. Een omwonende zag het waterballet vanmorgen toen hij uit bed kwam, nadat hij via zijn groepschat werd getipt. 'Ik belde al dat er veel water op de weg lag. Ik zei: het is geen sneeuwvrij maar watervrij vandaag.'

Hij wacht tot het water een beetje gezakt is. 'Mijn auto is wat verlaagd, als ik er doorheen rij dan is het ook niet zo goed voor de auto. Het is niet anders.' Hij meent dat hij geen kant op kan, omdat de Schipluidenlaan afgesloten is. 'Het liefst ga ik terug naar bed, maar helaas.'

Een vrouw die door het water haar werk niet kan bereiken, kan er wel om lachen. 'Ik heb me dik aangekleed maar mijn zwemvliezen ben ik vergeten', vertelt ze. Op de vraag of de Schipluidenlaan een schaatsbaan in wording is, antwoord ze: 'Je mag het hopen natuurlijk! Misschien een Jaap Edenbaan hierzo?'

Een man die naar zijn werk liep, werd verrast door de afzetting door de leidingbreuk. 'Ik wil daar doorlopen maar dat gaat lastig', vertelt hij. 'Ik had al wel een filmpje van een collega gezien, die liet zien dat het helemaal onder water liep.' Hij grapt dat hij nu maar de boot moet pakken: 'Ik dacht eerst dat ik mijn schaatsen kon pakken, maar dat wordt lastig. Ik denk dat het varen wordt.'