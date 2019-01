Korpsleiding schorst brandweerman om stelen van bejaarde vrouw

De Amsterdamse brandweer heeft een medewerker met onmiddellijke ingang geschorst. De man zou in een supermarkt een bejaarde vrouw hebben bestolen.

Dat schrijft Het Parool. De brandweerman was met een aantal collega's in de supermarkt boodschappen aan het doen. Bij de kassa liet een bejaarde vrouw in een scootmobiel voor hem per ongeluk 150 euro vallen. De man raapte het geld van de grond en stak het in zijn zak.

Toen de vrouw aangifte deed bleken de camerabeelden uitkomst te bieden. Daarop zou goed te zien zijn geweest hoe de brandweerman het geld pakte en niet terug gaf. De brandweer bevestigt aan AT5 dat het voorval heeft plaatsgevonden, maar wil er verder niet op ingaan.

Het Openbaar Ministerie (OM) laat weten dat de zaak 'voorwaardelijk is geseponeerd', met een proeftijd van één jaar. De brandweer man is verhoord en heeft het geld teruggegeven. Voor justitie reden genoeg om de man niet verder te vervolgen, tenzij hij binnen een jaar nogmaals in de fout gaat.