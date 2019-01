Zorgen over vermiste Connor Murphy

De Britse Connor James Murphy wordt vermist. Familie en vrienden maken zich grote zorgen over zijn lot.

Murphy woont al drie jaar in Nederland en is woonachtig in de buurt van het Rembrandtplein. Hij kwam regelmatig op de Nieuwmarkt, maar is daar sinds 13 januari niet meer gezien. Volgens een vriend van hem verliet hij rond 01.00 uur een feestje bij de Oudeschans en is er daarna niets meer van hem vernomen.

Hij heeft kort rood/bruin haar en groen/blauwe ogen. Hij droeg een blauwe spijkerbroek, een grijze hoodie, een gekleurde pet en een blauw/geel Puma-schoudertasje.

Mensen die informatie hebben over zijn vermissing kunnen contact opnemen met de politie.