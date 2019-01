Zonnebloemen van Van Gogh niet meer op reis

'Zonnebloemen' van Vincent van Gogh is stabiel maar kwetsbaar, blijkt uit grondig onderzoek naar de conditie van het schilderij. Reden voor het Van Gogh Museum om het doek niet meer uit te lenen.

Het schilderij blijft binnen omdat het te kwetsbaar is om te vervoeren. 'Een belangrijke conclusie van het onderzoek is dat de grond- en verflagen stabiel zijn, maar zeer gevoelig voor trillingen en veranderingen in luchtvochtigheid en temperatuur', meldt Axel Rüger, directeur van het Van Gogh Museum.

Daarom worden er maatregelen genomen. Zo gaat het 19e-eeuwse topstuk definitief niet meer het museum uit. Rüger: 'Dit topstuk uit de collectie blijft voortaan thuis in Amsterdam, waar iedereen het dagelijks kan komen bewonderen.' Het museum vindt het belangrijk dat het schilderij 'zo min mogelijk wordt verplaatst en in een stabiel klimaat hangt'.

Resultaten

Door het weefselpatroon van het doek te analyseren is er nu meer bekend over de linnenrol. Ook weten de experts nu welke andere schilderijen van diezelfde rol komen. De verf op Zonnebloemen blijkt te verkleuren, laat onderzoekster Ella Hendriks weten. 'We weten nu dat de kleurverandering in de Zonnebloemen vooral wordt veroorzaakt door het verbleken van een bepaald type rode verf (geraniumlak) en het verdonkeren van een bepaald type gele verf (chroomgeel).' Het gevolg is dat de belichting moet worden aangepast.

Onderzoek

Een team van internationale deskundigen nam het kunstwerk sinds 2016 onder de loep. Ella Hendriks, verbonden aan de UvA, onderzocht Zonnebloemen samen met experts van universiteiten uit Antwerpen, Perugia en Torun (in Polen) en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Met de modernste technieken werd gekeken naar de staat van het doek, de grond- en verflagen en eerdere restauraties.

Het stilleven van Van Gogh is inmiddels al 130 jaar oud. Sinds 11 januari kunnen museumbezoekers het beroemde schilderij niet zien vanwege een kleine renovatie, als laatste fase van het onderzoek. Bij die opknapbeurt wordt een verbleekte waslaag verwijderd die in de jaren '90 op vernislagen is aangebracht. Vanaf 22 februari wordt hij weer op de vertrouwde plek teruggehangen.