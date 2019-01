Jeugdtrainer kreeg berichtje terug van Frenkie: 'Je hoeft niet alles te beantwoorden hoor'

Het was een bijzondere dag gisteren voor Jos Bogers, jeugdtrainer van Willem II. Twee jaar lang had hij Frenkie de Jong onder zijn hoede in de jeugd van de Tilburgers, gisteren werd hij opeens van alle kanten benaderd om iets over Frenkie en zijn miljoenentransfer te vertellen. 'Normaal gaan wij niet in op geruchten, maar gistermiddag ging het opeens zo snel.'

Dat Frenkie de Jong ooit een stap naar een grote Europese club zou maken had Bogers wel verwacht. 'In de jeugd zag ik al dat hij een enorme voorsprong had op de rest. Hij heeft een buitengewoon goed oog voor waar de ruimtes liggen op het veld, inzicht is één van zijn grootste kwaliteiten', aldus Bogers.

Risico's nemen

Frenkie de Jong heeft veel risico in zijn spel, dat hoef je een Ajaxsupporter niet te vertellen. Onder druk een speler uitkappen is iets wat hij graag doet, of het nou de spits van FC Groningen of Bayern München is die in zijn nek hijgt. Vaak gaat het goed en levert het bijzondere acties op, en volgens Bogers moet hij dit bij Barcelona gewoon blijven doen: 'Juist bij die club is dat gewenst gedrag.'

Lees ook: Frenkie de Jong voor 75 miljoen euro naar FC Barcelona

Plek afdwingen

Bogers denkt dat Frenkie zijn plek in het eerste van Barcelona moet afdwingen: 'Sergio Busquets uit de basis spelen doe je niet zomaar.' Hij denkt wel dat De Jong snel aan het niveau van de Catalanen zal wennen. 'Overal waar Frenkie komt zit hij snel op het gewenste niveau, dat was bij Willem II, bij Jong Ajax en in Ajax 1, op die plekken steekt hij zelfs snel boven de rest uit', zegt Bogers.

'Journalisten op mijn dak'

Op de vraag wat het Bogers deed toen hij gisteravond de foto zag van Frenkie met een shirt van Barcelona in zijn handen, antwoordt hij kort: 'Niks'. 'Natuurlijk was ik trots toen ik hoorde dat de deal rond was en heb hem toen gelijk een bericht gestuurd.' 'Gefeliciteerd', stuurde hij naar de kersverse aankoop van Barcelona, 'ik heb allemaal journalisten op mijn dak die iets over je willen weten.'

In zijn bericht terug bedankte Frenkie voor de felicitaties en gaf zijn trainer nog een media-advies mee: 'Dat hoef je niet allemaal te beantwoorden hoor.' Bogers denkt dat het contact tussen hem en de middenvelder wel zal blijven, maar wil hem niet onnodig lastig vallen als hij straks in Spanje zit. 'Als hij zijn debuut maakt zal ik hem zeker wat sturen.'