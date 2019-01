Metro 52 slaat De Pijp tijdelijk over door 'klapperende' poortjes

Metrostation De Pijp was vanmiddag niet toegankelijk door een systeemstoring. Metro 52 stopte daarom niet op het station.

Het metrostation bleef dicht van 14.00 tot 21.00 uur. Volgens het GVB was er een storing in het centraal besturingssysteem van de poortjes, waardoor deze open en dicht bleven gaan. 'Dit zorgt voor een onveilige situatie, daarom is er besloten om het station buiten dienst te stellen', zegt de woordvoerder.

Lees ook: Metrostation Rokin twee uur dicht: 'Hekjes spacen hem'

Metro 52 update 20:45 uur: doet station De Pijp weer aan. — GVB actuele reisinfo (@GVB_actueel) January 24, 2019