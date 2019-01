BOA's gaan staken om uitblijven extra verdedigingsmiddelen

BOA's gaan op 31 januari van 07.00 tot 07.00 de volgende dag, geen bonnen uitschrijven. De handhavers willen hiermee een waarschuwing afgeven aan burgemeester Halsema.

De burgemeester gaf in een gesprek met de Nederlandse BOA Bond en vakbond BOA ACP onlangs al aan, dat ze niet van plan is om de minister te vragen om uitbreiding van verdedigingsmiddelen, zoals een wapenstok of pepperspray.

'Het is een waarschuwing om toch in te stemmen met deze maatregelen', zegt Ruud Kuin van de Nederlandse BOA Bond (NBB). 'We gaan 24 uur lang geen bonnen uitschrijven, want we hebben geen enkel zicht op de toezegging van extra verdedigingsmiddelen. Het wordt een publieksvriendelijke actie.' Kuin geeft aan dat ze Amsterdammers op straat ook goed willen informeren van de noodzaak van de extra verdedigingsmiddelen.

Stevige acties in voorbereiding

De BOA Bond heeft 6 februari opnieuw een gesprek met burgemeester Halsema over de kwestie. Half januari brachten ze hun eis ook al onder de aandacht. De handhavers gaven aan dat ze dagelijks risico lopen en zich onveilig voelen om hun werk ongewapend uit te voeren. Maar Halsema gaf aan dat de driehoek het geweldsmonopolie bij de politie wil houden. Kuin: 'We bereiden nu al acties voor die steviger zijn dan de actie op 31 januari.'

Alleen handboeien

In Amsterdam werken 450 BOA's. Zo'n 70 procent is lid van de Bond, zegt Kuin, dus de actie wordt breed gedragen. BOA's hebben wel handboeien ter beschikking. Een wapenstok is alleen voorbehouden aan BOA's die in het ov toezicht houden.