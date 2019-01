Parcoursbouwer Jumping Amsterdam: 'Sporten is met dit werk niet nodig'

Het internationale paardensportevenement Jumping Amsterdam in de RAI, is weer begonnen. De zestigste editie is voor John Maarse een bijzonder moment. Hij is namelijk verantwoordelijk voor het parcours dat de ruiters moeten afleggen.

Maarse werkt al acht jaar als parcoursbouwer voor Jumping Amsterdam en daar komt iedere keer heel wat bij kijken: 'Aan de hand van tekeningen die we maken, bouwen we het parcours dat de ruiters gaan rijden.'



De baan van Maarse is volgens hem heel belangrijk. 'Als parcoursbouwer bepaal je wat een ruiter moet gaan rijden met het paard.' Maarse weet de precieze afstanden tussen de hindernissen. 'We kunnen als parcoursbouwers het moeilijker maken voor de ruiters, door de afstand korter te maken. De galopsprongen van het paard moeten namelijk precies passen.'

Flinke spierballen

Als parcoursbouwer moet je volgens Maarse niet alleen goed kunnen rekenen, een stevige dosis spierkracht is ook gewenst. 'De hindernissen zijn heel zwaar. Met dit werk is de sportschool niet nodig.'

Jumping Amsterdam is nog het hele weekend in de RAI te bezoeken.