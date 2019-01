RAI Vereniging bestaat 125 jaar en wordt 'koninklijk'

RAI Vereniging heeft vandaag bij de afsluiting van de viering van het 125-jarig jubileum, het predicaat koninklijk ontvangen. De vereniging is een belangenbehartiger voor de mobiliteitsindustrie en is oprichter van de RAI.

De voorzitter van RAI Vereniging, Steven van Eijck, heeft vanmiddag de oorkonde gekregen van de nieuwe commissaris van de Koning in Noord-Holland, Arthur van Dijk.

'Een voorrecht'

De voorzitter is trots dat de vereniging op deze wijze geëerd wordt. 'Het is een voorrecht om het predicaat koninklijk te mogen dragen. Deze onderscheiding is letterlijk de kroon op het werk van onze leden', aldus Van Eijck.

RAI Vereniging is opgericht op 17 december 1893. Sindsdien is de Vereniging vooral bekend door de bouw van de RAI, die hal wordt inmiddels geëxploiteerd door RAI Amsterdam B.V..