Veel blikschade bij botsing op Kinkerstraat

In de Kinkerstraat heeft vanmiddag een botsing tussen twee auto's plaatsgevonden. Door de aanrijding reden tram 7 en 17 enige tijd om.

Het ongeluk gebeurde rond 17.30 uur in de Kinkerstraat. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is niet bekend. Ook is onduidelijk of er gewonden zijn gevallen.

Een van de auto's kon door de aanrijding geen kant meer op, waardoor de trams niet verder konden rijden. Inmiddels rijden de trams weer hun eigen route. Beide wagens moesten door een berger van de politie weggesleept worden.

Tram 7 en 17 update: rijden weer de eigen route. Houd rekening met vertraging. — GVB actuele reisinfo (@GVB_actueel) January 24, 2019