Wethouder Dijksma sprak Uber-CEO in Zwitserland over verdere maatregelen

Verkeerswethouder Sharon Dijksma heeft in het Zwitserse Davos, bij het World Economic Forum, gesproken met de baas van Uber wereldwijd, de Amerikaan Dara Koshrowshahi. Ze verlangt actie van het miljardenbedrijf. 'Die sluier van geheimzinnigheid die over het bedrijf ligt, die moet er als het ware vanaf getrokken worden.'

Dijksma wond er in de Zwitserse Alpen geen doekjes om. Ze vertelde Uber-CEO Koshrowshahi dat het bedrijf er wat haar betreft met de afgekondigde maatregelen eerder deze week nog niet is. 'We hebben een paar hete hangijzers die in het debat ook benoemd moeten worden, namelijk hun verdienmodel, bij de kop gepakt. Want uiteindelijk is dat misschien wel een van de veroorzakers van de problemen.'

De eerder deze week aangekondigde maatregelen houden in dat de minimumleeftijd van nieuwe chauffeurs omhoog gaat van 18 naar 21 jaar. Ook moeten chauffeurs nu minimaal een jaar rijervaring hebben en moeten alle chauffeurs onder de 25 jaar een verkeersveiligheidstraining volgen.

Meer transparantie

De verkeerswethouder betwijfelt of twee Uber-aspecten in het bijzonder wel in overeenstemming zijn met de Nederlandse wetten en regels. Ten eerste het 'Netflix-effect' van de app. 'Het feit dat zijn chauffeurs via een app worden aangestuurd, waarbij het ook tussen het rijden door voortdurend de bedoeling is dat je er als chauffeur op reageert', licht Dijksma toe.

Ook verlangt ze meer transparantie van Koshrowshahi om te kunnen bepalen of het verdienmodel überhaupt door de beugel kan. 'Wat verdienen nou jouw chauffeurs? Klopt het dat ze zo verschrikkelijk veel uren op een dag moeten maken dat ze eigenlijk daardoor misschien wel oververmoeid zijn of fouten maken, roekeloos gaan rijden? En ben je bereid in beeld te brengen hoe het echt zit?'

Ook TTO's in de fout

Dijksma praat niet alleen met Uber maar ook met politiek Den Haag. Ze wil af van het ongelijke speelveld tussen de Uber-taxi's en de zogeheten TTO-taxi's die aan meer eisen moeten voldoen om klanten vanaf de standplaatsen, of van straat op te pikken.

'En overigens geldt, dat moet ik ook eerlijk zeggen, dat er ook problemen zijn in die opstapmarkt. Dus dat gesprek met de Toegelaten Taxi Organisaties moet ook volgen. Want ook daar zien we chauffeurs die onverzekerd rondrijden, veel rondjes rijden, door rood licht heen rijden, ook gewoon risico's nemen', zegt Dijksma.

Geen vrijblijvende gesprekken

Er moet dus nog heel wat gebeuren, maar tegelijkertijd wil Dijksma snel resultaat omwille van de verkeersveiligheid in de stad. In ieder geval lijkt het internationale netwerk van de voormalig staatssecretaris, Amsterdam in dit dossier van pas te komen. Desgevraagd is Dijksma niet van plan zich door Koshrowshahi met een kluitje in het riet te laten sturen; ze verwacht veel van de taskforce die Uber en Amsterdam in het leven hebben geroepen en die moet zijn gericht op verdere maatregelen.

'Want het zijn natuurlijk geen vrijblijvende gesprekken, zo zit ik in ieder geval niet aan tafel. En dat heb ik glashelder gemaakt en ik denk dat die boodschap luid en duidelijk is overgekomen', aldus Dijksma.