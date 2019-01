Magallán debuteert, Onana weer terug op doel

De Argentijnse winteraankoop Lisandro Magallán gaat vanavond zijn eerste officiële speelminuten voor Ajax maken. Met ook André Onana terug in de basis hoopt Ajax zich in de bekerwedstrijd tegen sc Heerenveen te revancheren voor het 4-4 gelijkspel tegen de Friezen afgelopen zondag.

Magallán kwam in de winter over van Boca Juniors. Afgelopen zondag zat de verderdiger nog 90 minuten op de bank. In de tweede wedstrijd tegen Heerenveen binnen een week staat Magallán wel in de basis, ten faveure van Daley Sinkgraven, die in tegenstelling tot zondag op de bank begint.

Wie vanavond ook een basisplaats heeft is André Onana. Zondag was de keeper ziek en daarom stond Kostas Lamprou in het doel.