Ajax wint nu wel van Heerenveen en bekert verder

Vier dagen geleden werd het -met hangen en wurgen- nog 4-4. Maar donderdagavond wist Ajax wel van Heerenveen te winnen. In de kwartfinale van de KNVB Beker werd het 3-1.

Al vroeg in de eerste helft sloeg Ajax voor de eerste keer toe. Het was Mazraoui die kon binnentikken na een voorzet van de Deen Rasmus Kristensen.

Geen VAR

Beide partijen moesten het vanavond doen met de ogen en oren van scheidsrechter Blom en zijn assistenten, want de technische hulp bleek stuk. Na tien minuten werd duidelijk dat de wedstrijd helemaal zonder VAR gespeeld zou worden en dat zorgde meteen voor spannende momenten.

Lees ook: Ajax grijpt naast koppositie door gelijkspel in bloedstollend duel tegen Heerenveen

Maakte De Ligt nu wel of geen hands voordat Donny van de Beek in de 16e minuut in het doel van Heerenveen schoot? Niet, oordeelde Blom en daarom 2-0 voor Ajax. Even later claimde Ajax een derde goal. Maar de VAR kon niet beoordelen of de inzet van Klaas-Jan Huntelaar de doellijn gepasseerd had en dus geen goal voor Ajax.

Die derde treffer kwam er wel in de 38e minuut. Een voorzet van Tadic kon door opnieuw Van de Beek worden binnengegleden.

Blunder Kristensen

In de tweede helft begon Ajax met Neres in plaats van Ziyech. De wedstrijd kabbelde voort tot aan de 84e minuut. Kristensen blunderde enorm door de bal zo in de voeten te spelen van Pelle van Amersfoort. De speler van Heerenveen schoot knap binnen: 3-1. Enkele minuten later kreeg Heerenveen zelfs nog een penalty na een overtreding van de debuterende Magallan. Maar de herstelde André Onana vloog de inzet uit het doel en daarmee bleef het 3-1

Aanstaande zondag wacht Ajax de klassieker tegen Feyenoord. In de Kuip wordt om 14.30 uur afgetrapt.