Politie beëindigt proef; uniformen worden niet meer thuisbezorgd

Politie-uniformen worden vanaf vandaag uitsluitend bezorgd op politielocaties, waar medewerkers hun werkkleding op kunnen halen. Volgens de politie zelf is dat veiliger en zijn er zo minder vertragingen.

Eerder werden de uniformen gewoon per 'normale' post verstuurd en konden agenten ervoor kiezen om hun kleding thuis te ontvangen. Maar na een aantal incidenten, waarbij kleding verdween, bij de buren werd afgeleverd, of buiten op de stoep werd gelegd, kwam er een pilot met beveiligd transport.

De kleding van agenten werd voortaan met een track & trace-systeem verstuurd naar medewerkers thuis of naar een politielocatie. Een hoog percentage van de pakketten kwam retour vanwege de veiligheidseisen die gesteld werden aan de bezorgwijze.

Dit zorgde voor klachten bij politiemedewerkers die hierdoor lang op hun werkkleding moesten wachten. Daarom is nu besloten dat de uniformen alleen opgehaald kunnen worden op politielocaties. Er komen meer afhaalpunten en politiemedewerkers kunnen nu ook voor collega's kleding afhalen.

41 verdwenen politie-uniformen

Begin 2017 trok een Amsterdamse ex-politieagent bij AT5 aan de bel. Hij kreeg een uniform afgeleverd bij de buren, terwijl hij niet meer werkzaam was bij de politie-eenheid Amsterdam. Het bleek geen incident te zijn, want maar liefst 41 politie-uniformen verdwenen dat jaar daarvoor tijdens de bezorging.

De VVD vroeg het college van burgemeester en wethouders om opheldering en de politiebond ANPV wilde maatregelen. 'Er bereiken ons ook verhalen van collega's waar het gewoon voor de deur neergezet wordt, onder de vuilnisbak', vertelde Fred Driessen van de politiebond aan AT5. Ook kregen agenten hun uniform thuisbezorgd door een Amsterdamse Top 600-crimineel.

Nepagenten

De afgelopen jaren zijn er meerdere incidenten geweest waarbij nepagenten betrokken waren. Vorig jaar doorzochten nepagenten tassen van toeristen en in 2017 sloegen overvallers in politie-uniform toe bij een woning in Zuidoost. In 2015 vermomden leden van een liquidatieteam zich als politieagenten, waarna ze een mislukte aanslag pleegden op de Amsterdamse crimineel Peter 'Pjotr' R.

De politie meldt hard te werken aan meer afhaalpunten voor de kleding, die zijn nu nog beperkt. Momenteel zijn er nog achterstanden in de levering van de nieuwe uniformen. Maar die moet door de maatregelen snel worden ingelopen.