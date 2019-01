Eigenaar getroffen sportschool Amstelveen: 'Ik heb hier geen vijanden'

Eigenaar Ben Kada van sportschool Gym3 in Amstelveen heeft geen idee waarom er vannacht een explosief voor zijn zaak af ging. 'Ik heb hier geen vijanden, niks. Ik snap het echt niet.' Hij wil de draad zo snel mogelijk weer oppakken.

'Ik kom vanochtend hier om 08.00 uur werken, zoals gewoonlijk, en ik zie dit. Er ging heel veel door mij heen en vooral onbegrip', vertelt Kada vanochtend voor zijn gym.

Een explosief richtte rond 02.30 uur een ravage aan bij het pand aan de Zetterij. 'De schade is groot; alle ramen zijn kapot. Maar ik vind de schade naar ons toe veel groter', aldus Kada. Zijn vrouw Heleen: 'Dit is niet alleen maar dat de ruiten kapot zijn, maar dit is gewoon ontzettend gemeen naar je sportschool toe. Dat mensen hiertoe in staat zijn. Ik vind het echt totaal gestoord.'

'Ging juist goed'

De sportschooleigenaar stipt aan dat het juist heel goed ging met zijn gym. 'We zijn in ledenaantal verdubbeld de laatste twee jaar. Ik ben hier zeven dagen per week. Mijn wekker gaat iedere dag om half zeven 's ochtends. Ik snap het niet.'

Kada laat de schade zo snel mogelijk repareren. De lessen die vandaag gepland stonden gaan gewoon door. 'Ik hoop dat de mensen echt vertrouwen in ons blijven houden. We doen het echt met plezier, we kennen bijna iedereen bij voornaam. Ik ben zeker van plan er weer iets moois van te maken.'

De politie roept getuigen op zich te melden.