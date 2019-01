33-jarige Amsterdammer verdacht van financieren terroristische organisatie

De FIOD heeft een 33-jarige Amsterdammer aangehouden in een onderzoek naar het financieren van de terroristische organisatie Al-Shabaab. De man wordt vandaag voorgeleid voor de rechter-commissaris.

Dinsdag werd de verdachte aangehouden in zijn woning in Amsterdam. Hij wordt er van verdacht dat hij twee strijders, die actief lid zijn van de islamitische terreurbeweging Al-Shabaab, geld heeft gegeven. De informatie die leidde naar de Amsterdamse verdachte was afkomstig uit een ander strafrechtelijk onderzoek.

Het onderzoek en de aanhouding zijn onderdeel in een bredere aanpak van de overheid van financiering van terrorisme. Vaak gaat het dan om geld dat wordt overgemaakt naar uitreizigers. Volgens justitie kan iedereen die deze financiële steun biedt weten dat het geld voor terroristische doeleinden kan worden gebruikt.

Al-Shaabab is een West-Afrikaanse organisatie die een islamitische staat wil vestigen in Somalië. In 2015 heeft de groep ook trouw gezworen aan IS. Om hun doelstelling te bereiken, maakt Al-Shaabab veelal gebruik van geweld, zelfmoordaanslagen en ontvoeringen.