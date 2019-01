Beelden: Man trekt vuurwapen bij straatruzie in Zuidoost

De politie heeft beelden vrijgegeven van een straatruzie afgelopen september in Zuidoost. Bij de ruzie trok een van de twee betrokken mannen ineens een vuurwapen.

Op de beelden die getoond worden in het AT5-programma Bureau 020 is te zien dat in de nacht van vrijdag 28 op zaterdag 29 september op het Bijlmerplein zich meerdere groepen mensen verzamelen. Om 03.00 uur 's nachts lijkt er in eerste instantie niks bijzonders aan de hand te zijn. Totdat de camera inzoomt op een straatruzie.

Iets later zonderen twee mannen zich af van de groep, zoals te zien is op de beelden. Er lijkt een woordenwisseling te zijn en één van hen rommelt wat in zijn tas. Hij haalt er dan een mogelijk vuurwapen uit. De andere man schrikt en duwt hem in de hekken.

Er volgt een korte worsteling. De man die bedreigd wordt weet het vuurwapen af te pakken. Hij roept nog wat na en gaat er vervolgens op zijn dooie gemak vandoor richting de Flierbosdreef.

Aanhouding

In de zaak is geen aangifte gedaan. Desondanks schenkt de politie wel aandacht aan de zaak. 'We zijn alleen op zoek naar de man die het vuurwapen bij zich had, want de man die het wapen afpakt en wegloopt is al gearresteerd'. laat een woordvoerder in het opsporingsprogramma weten. 'Iemand die zo nonchalant een vuurwapen uit zijn tas haalt en daar iemand mee bedreigt willen we zo snel mogelijk aanhouden'.

Signalement

De man die het wapen uit zijn zwarte schoudertas haalde, heeft een donkergetinte huidskleur. Hij heeft kortgeschoren haar en droeg donkere kleding. Hij had zwarte sportschoenen aan met een witte zool en droeg oorbellen, waarschijnlijk één grote ronde (nep)diamant.