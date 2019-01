Code geel: gladheid op wegen door natte sneeuw

Automobilisten moeten vanmiddag en vanavond extra voorzichtig zijn, omdat de wegen glad kunnen zijn door winterse neerslag. Ook kan dit zorgen voor files in de namiddag.

Het KNMI heeft code geel afgegeven voor het hele land. Door lichte sneeuwval en bevriezing van natte weggedeelten, kunnen de wegen glad zijn.

In het loop van de dag stijgen de temperaturen weer. Bovendien voorspelt Weeronline dat het op zaterdag en zondag nog minder koud zal worden. In de nacht van vrijdag op zaterdag komen de temperaturen niet onder de drie tot zes graden, waardoor het ijs op zaterdagochtend weer verdwenen is.<