Opvallende uitspraak Onana: 'Lamprou is de betere keeper'

André Onana is het niet eens met de supporters die kritiek hadden op zijn teamgenoot en collega-keeper Kostas Lamprou. Volgens de nummer 1 onder de Ajax-lat is Lamprou zelfs de betere keeper.

Dit zegt Onana in een interview met Ajaxlife. Zijn Griekse collega kreeg het zwaar te verduren na het 4-4 gelijke spel tegen sc Heerenveen van zondag. Van veel supporters en analisten kreeg Lamprou de schuld voor het puntverlies. Meerdere van de goals die Heerenveen maakte zouden er bij Onana niet in zijn gegaan.

'Ik kan begrijpen dat de supporters boos zijn, maar ik denk niet dat dit goed is. Mensen wijzen Kostas te gemakkelijk aan als schuldige als wij slecht spelen. Kostas is een fantastische keeper, ik denk zelfs beter dan ik. Maar soms moet je geluk hebben', aldus Onana.

Lamprou een beter keeper dan hij zelf is? Dat kan de goedlachse doelman toch niet menen. 'Jazeker, dat denk ik. Hij maakt tijdens de trainingen fantastische reddingen en stopt bijna alle ballen. Het probleem is: jullie zien dat niet omdat jullie niet bij de trainingen zijn. Maar als je elke dag met Kostas traint, dan weet je: hij is een fantastische keeper.'

Overigens won Ajax gisteren wél van de Friezen met Onana onder de lat. De Kameroener stopte zelfs een penalty.