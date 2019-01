Moord Martin Kok niet behandeld in 'liquidatie-onderzoek' Taghi

De strafzaak over de moord op misdaadverslaggever Martin Kok wordt niet behandeld binnen een groter onderzoek naar een reeks liquidaties, die door justitie gelinkt zijn aan de voortvluchtige Redouan Taghi. De 25-jarige Anouar B. zit op dit moment vast op verdenking van betrokkenheid bij de liquidatie op Kok.

Dit bepaalde de rechtbank in Lelystad vrijdag. Het zou juridisch niet mogelijk zijn om de zaak over te dragen aan de Amsterdamse rechtbank. Kok werd eind 2016 doodgeschoten bij een seksclub in Laren.

Het Openbaar Ministerie (OM) vroeg de overdacht afgelopen oktober aan, nadat er nieuwe verdenkingen kwamen tegen B. Zo werd hij afgelopen april in zijn cel aangehouden voor betrokkenheid bij de liquidatie van Samir Erraghib in 2016 en de vergismoord op Hakim Changachi in 2017.

Deze zaken worden momenteel al behandeld als onderdeel van het onderzoek naar Taghi. Hij zou de opdrachtgever van beide liquidaties zijn geweest. Ook zou B. hebben gezegd dat Taghi de opdracht gaf voor de de moord op Kok.