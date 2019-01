Familie Ierse Connor ten einde raad: 'We willen hem gewoon vinden'

De familie van de Ierse Connor James Murphy is ten einde raad. Sinds 13 januari is er niets meer van hun broertje vernomen, nadat hij wegging van een feestje op de Oudeschans. Twee zussen en een broer zijn naar Amsterdam gekomen om te zoeken, maar tot nu toe zonder resultaat.

'Iedereen helpt met zoeken, maar we willen vooral dat Connor weet dat we naar hem op zoek zijn,' zegt Alison Clarke, een van de zussen van Connor. Ze proberen alle plekken langs te gaan waar mensen hem zouden hebben gezien, maar dat heeft tot nu toe nog tot niets geleid. 'Er is geen activiteit meer geweest op zijn whatsapp, social media of zijn bankrekening. We willen hem gewoon vinden. We willen gewoon weten of het goed met hem gaat.'

Amsterdam

Connor kwam 3 jaar geleden naar Amsterdam, toen hij een baantje in een restaurant aangeboden kreeg via een vriend. Hij ging werken in de keuken van een Ierse pub. ' Hij houdt van de sfeer in de stad en alle mogelijkheden die er zijn. Hij is nog wel thuis geweest, maar hij hield echt van Amsterdam.'

Foto's sturen

De familie heeft nog hoop dat Connor nog ergens opduikt en ze vragen Amsterdammers om uit te kijken naar hun broer. 'Als je Connor ziet, als hij past bij de omschrijving, maak dan gewoon een foto met je telefoon en stuur die naar de nummers op de vermist-pagina.´ Volgens Matthew, de broer van Connor, maakt iedereen zich zorgen. ´We zijn hier om hem te vinden en veel mensen zijn bezorgd. Elk nieuws, alle hulp wordt heel erg gewaardeerd.´

Connor is op 13 januari voor het laatst gezien bij de Oudeschans. Hij heeft kort rood/bruin haar en groen/blauwe ogen. Hij droeg een blauwe spijkerbroek, een grijze hoodie, een gekleurde pet en een blauw/geel Puma-schoudertasje.

Heeft u informatie die van belang kan zijn voor de zoektocht, neem dan contact op met de politie of de familie van Connor.