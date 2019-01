Gily krijgt geld terug: 'Beetje laat, maar mag niet klagen'

Goed nieuws voor Gily, die afgelopen woensdag met inkt besmeurd geld uit een automaat van de ING in de Eerste Van Swindenstraat kreeg.

De bank zegt, na een intern onderzoek, dat het probleem door een kapotte geldcassette werd veroorzaakt De 170 euro die Gily opnam, is daarom weer teruggestort. 'We mogen niet klagen. Het heeft een paar daagjes geduurd, het mocht iets sneller, maar we mogen niet klagen.'

Een woordvoerder van de bank noemt de kwestie 'heel vervelend'. 'Het is best wel ongebruikelijk dat zoiets gebeurt. We bieden onze exuses er voor aan. Over de oorzaak en de maatregelen doen we uit veiligheidsoverwegingen verder geen mededelingen.'

De cassettes werden vandaag nog uit de bewuste geldautomaat gehaald, die was daardoor vanochtend nog niet te gebruiken.