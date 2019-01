Voorrangsregels Haarlemmermeercircuit 'totaal gestoord'

Er moet opnieuw naar de voorrangssituatie op het Haarlemmermeercircuit gekeken worden. Dat zegt verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen. Volgens hem is de huidige situatie, waarbij op de rotonde bijna elke afslag andere voorrangsregels gelden, bijzonder onwenselijk en zelfs gevaarlijk.

‘In het verkeer is het de bedoeling dat deelnemers niet in de war worden gebracht. Je moet consistentie bieden’, zegt Tertoolen. En dat is nou net wat er de afgelopen maanden ontbreekt op het verkeersplein in Zuid. Sinds de herinrichting van de Amstelveenseweg vorig jaar, is er ook het een en het ander veranderd op het Haarlemmermeercircuit. Vooral qua voorrangsregels.

Elke afslag andere regels

Weggebruikers die op het plein ter hoogte van de Amstelveenseweg fietsen, aan de kant van het Vondelpark, moeten voorrang verlenen aan het andere verkeer. Eén afslag verder, bij de Havenstraat, heb je juist weer voorrang. En nog een afslag verder, richting Zuid, moet je dan weer stoppen.

‘Het is totaal gestoord’, vertelt een voorbijganger. ‘Je creëert nu een situatie waarbij mensen het gewoon niet meer weten.’ Een oudere fietser vindt het ook verwarrend. ‘De automobilisten zijn ook heel erg huiverig om door te rijden. Het gaat dan allemaal met horten en stoten.’

Ongelukken

Op het verkeersplein kan het in theorie zo zijn dat een fietser op drie verschillende momenten drie verschillende voorrangssituaties tegenkomt. ‘Er zijn hier al twee ongelukken gebeurd door de veranderde regels. Het is vooral een probleem voor de kinderen’, volgens een fietser. ‘Kinderen komen hier al jaren langs en weten dat ze voorrang hebben, nu staan er ineens haaientanden en hebben ze dat ineens niet meer.’ Een voorbijfietsende vader vertelt dat hij, ondanks dat zijn dochter tien jaar is, haar niet alleen deze weg over durft te laten gaan. ‘Ik vind het zelf ook link. Ik fiets de hele stad door, maar dit is voor mijn gevoel één van de gevaarlijkste plekken van Amsterdam.

Blijvend

De voorrangssituatie zou volgens eerdere berichtgeving van de gemeente blijvend zijn. De regels zijn aangegeven met tekens en borden, maar dat is volgens Gerard Tertoolen niet voldoende. ’Je moet de kracht van borden niet overschatten. Mensen zien borden vaak al niet meer. Als je één keer voorrang hebt, dan ga je er eigenlijk vanuit dat je dat daarna weer hebt. Je kan niet verwachten dat weggebruikers handelen naar de borden.’ Volgens de verkeerspsycholoog zou de gemeente de situatie op het plein nog een keer tegen het licht moeten houden. 'Want deze situatie zal problemen blijven geven.’