Politieagenten verklaarden vals over geweld Celtic-fans tijdens rellen

Het gerechtshof heeft vandaag het Openbaar Ministerie (OM) in drie zaken tegen Celtic-supporters niet-ontvankelijk verklaard. Het bewijs werd geleverd door verklaringen van politieagenten, maar dat blijkt niet te kloppen. 'Dit is een ongekende slachting voor de politie.'

De fans waren in november 2013 veroordeeld tot celstraffen tot twee maanden voor openlijke geweldpleging tegen de politie. De kern van het bewijs tegen de drie Celtic-supporters bestond uit verslagen van politieagenten die slachtoffer van het geweld waren of daarvan getuige zouden zijn geweest. In hoger beroep kwamen er beelden van de incidenten boven water. Daaruit bleek dat wat de agenten hadden verklaard niet strookt met de waarheid.

Ander bewijs ontbrak in deze zaken. Hoewel het Hof oog heeft voor de chaotische en gevaarlijke werkomstandigheden van de politie op dat moment, benadrukte het het cruciale belang van een juiste verslaglegging door de politie.

'Ongekende slachting'

Advocaat Christian Visser die een van de drie Celtic-supporters bijstond, noemt het een bijzondere uitspraak. Volgens Visser heeft het gerechtshof hard uitgehaald naar de politie. 'Het Hof zei hiermee dat als er niet vertrouwd kan worden op processen-verbaal van de politie, dan stort de strafrechtspleging als een kaartenhuis in elkaar.'

De Schotse fans willen een schadevergoeding voor de periode dat ze vastzaten. Ook overwegen ze om aangifte te doen tegen de agenten. 'Dit is een ongekende slachting voor de politie', zegt de advocaat.

Flessen en stokkken

In november 2013 liep een confrontatie tussen Celtic- en Ajax-fans volledig uit de hand. De ME voerde meerdere charges uit op de Dam, waarna Celtic-supporters politieagenten met flessen en stokken te lijf gingen. Dertien agenten raakten daarbij gewond, één agent werd bewusteloos geslagen.

Lees ook: Mishandelde Celtic-fan: 'Ze bleven maar op ons inslaan'

Tijdens de supportersrellen werden 45 mensen opgepakt, onder wie 28 Celtic-fans. Het Openbaar Ministerie eiste twee maanden celstraf tegen zes Celtic-fans die in de rechtbank terechtstonden voor openlijke geweldpleging tegen de politie. Eén daarvan werd vrijgesproken, drie zaten drie dagen vast en twee werden na vijftien dagen vrijgelaten.

'Politie te hardhandig'

Veel Celtic-fans beklaagden zich juist over het politieoptreden. Eén van hen is Padraig Mullan, die zegt door undercoveragenten te zijn mishandeld terwijl hij handboeien om had. Mullan hield stevige verwondingen over aan de avond. 'Mijn neus is gebroken, over mijn hele lijf had ik kneuzingen en m'n mond lag open. Maar het psychische trauma was veel erger', vertelde hij in 2015 aan AT5.

Lees ook: Geschokte reacties in Schotland na geweld: 'Police brutality!'

In Schotland werd destijds geschokt gereageerd op de ongeregeldheden. Veel Schotten vonden dat de politie, en met name de agenten in burger, te hardhandig optraden. Celtic zou fans om die reden later financieel hebben bijgestaan in de juridische strijd tegen de Amsterdamse politie. De politie verdedigde juist het optreden tegen Celtic-supporters. 'Onze mensen hebben moeten vechten voor hun leven', zei commissaris Jan Pronker toen tegen De Volkskrant.