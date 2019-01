Huntelaar: 'Feyenoord mooiste tegenstander die er is'

Terwijl menig Ajacied nog aan het bijkomen is van het nieuws dat Frenkie de Jong voor minsterns 75 miljoen naar FC Barcelona gaat, blikt AT5 met Klaas Jan Huntelaar terug op tien jaar geleden. Hij maakte toen een zelfde soort stap in zijn carrière.

Op 2 december 2008 werd de transfer tussen Ajax en Real Madrid afgerond en kon de aanvaller definitief zijn koffers pakken voor Spanje. Wanneer Huntelaar gevraagd wordt naar die dag, blijkt dat de datum niet in zijn geheugen gegrift staat. '2 december 2008. Laat mij even denken', aldus de voetballer. Maar uit een interview met AT5 uit die periode, wordt duidelijk dat hij wel degelijk verheugd was. 'Ik heb niet getwijfeld. Dit is het hoogste dat er is. Ik wil er graag naartoe.'

Fooi

Ook misdaadverslaggever Peter R. de Vries deed in dit oudere interview een duit in het zakje. Hij was het niet eens met het bedrag dat Real Madrid destijds voor de aanvaller betaalde. 'Ik moet je eerlijk zeggen: ik vind het veel en veel te weinig. Dit is een fooi voor een speler van dat kaliber.'

Door zijn eigen ervaringen, vraagt AT5 Huntelaar hoe een transfer over het algemeen verloopt. 'Iedere transfer verloopt anders. Op dat moment hoorde ik via Ajax dat ze zich gemeld hadden. Ik was toen net geblesseerd geraakt in november, en toen kwamen ze met een bod. Toen ging het een beetje heen en weer, en uiteindelijk is de transfer toen tot stand gekomen', vertelt hij. Wie denkt dat de salarisstijging een van de schokkendste aspecten van de transfer destijd was, zit er goed naast. 'Ik kijk eigenlijk nooit op de bankrekening. Ik focus mij gewoon op het voetballen', aldus Huntelaar.

Aanpakken

De aanvaller vertelt dat De Jong niet anders wordt behandeld nu duidelijk is dat hij binnenkort naar Barcelona vertrekt. 'De eerste dag werden er wel wat geintjes gemaakt, maar toen hadden we direct een wedstrijd, en toen lag de focus weer daarop. Maar af en toe pakken we hem nog wel even aan.'

Ook kan Huntelaar wel een voorbeeld geven van de grappen die De Jong te verduren krijgt. 'Hij zei bijvoorbeeld dat het meeviel met de berichtjes. Toen zeiden wij: "Ze hebben je Spaanse nummer ook nog niet"'.

Feyenoord

En dan even naar de Klassieker van komend weekend. Huntelaar krijgt het af en toe stevig voor de kiezen van de aanhangers in Rotterdam, maar voor Feyenoord-supporters heeft hij geen kwaad woord over. 'Ik vind het wel mooi hoe zij hun club verdedigen. Af en toe gaat het wel te ver, maar het is ook mooi. Feyenoord is een mooie tegenstander. Persoonlijk vind ik het de mooiste tegenstander die er is.' Zijn tactieken aanstaande zondag stemmen hier dan ook mee overeen. 'Het gaat mij niet om balletje achter het stambeen of een panenka. Je wil gewoon een mooie wedstrijd neerzetten, met een zo hoog mogelijke uitslag.'

De aanvaller denkt dat het een spannende wedstrijd zal worden, en zeker geen gelopen koers. 'Vorig jaar stond het 2-1, en toen scoorden we in de laatste paar minuten nog twee keer. Dus het verschil was toen nog niet zo heel groot.'