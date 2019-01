Stichting Antisemitisme Preventie: 'We willen de vooroordelen wegnemen'

Door de stijging in het aantal antisemitische incidenten, is nu Stichting Antisemitisme Preventie in het leven geroepen.

Volgens opperrabijn Binyomin Jacobs wordt antisemitisme steeds meer zichtbaar. 'Kijk maar naar het fenomeen dat Joodse scholen beveiligd moeten worden met bewakers, er een muur omheen staat en dat er politiecamera's hangen. Dat was eerst niet zo.'



Uit onderzoek van het het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) blijkt dat 90% van de Nederlandse Joden, waarvan het grootste deel in Amsterdam woont, het gevoel heeft dat het antisemitisme in Nederland is gegroeid.



Lage aangiftebereidheid

In 2016 waren er 109 antisemitische incidenten en in 2017 113. De cijfers van 2018 zijn nog niet bekend, maar de het CIDI laat weten dat er een duidelijke stijging is te zien. De aantallen lijken niet hoog, maar volgens het CIDI is de reden daarvan dat de aangiftebereidheid ontzettend laag is. 'Mensen denken dat het toch niet werkt om te melden.' aldus een woordvoerder.



Vooroordelen

De opperrabijn ziet stereotypen als een oorzaak van de groei. 'Als je kijkt naar sociale media, zie je agressieve opmerkingen en leuzen. Joden worden altijd gekoppeld aan Israël en zijn zionisten, ongeacht of dat waar is of niet.' De voorzitter van de nieuwe stichting, Eric Vink geeft aan dat de stichting zich daar ook op wil richten. 'We willen bij scholen langsgaan, in contact komen met andere mensen en elkaar beter leren kennen. Daarmee hopen we de vooroordelen weg te nemen.'