Man die winkelpui ramde in Zuid: 'De zaak was gesloten dus ik reed maar door'

Een automobilist heeft vannacht de pui van een kledingwinkel in de Van Baerlestraat in Zuid aan diggelen gereden. De schade loopt in de tienduizenden euro's. Als AT5 bij de eigenaar de bewakingsbeelden komt bekijken, loopt toevallig net de schuldbewuste man de winkel binnen om excuses te maken.

De eigenaar schrikt zich vanochtend kapot toen hij zijn winkel zag. Op dat moment heeft hij nog geen idee wat er was gebeurd. Als hij de bewakingsbeelden erop nakijkt, ziet hij dat een auto met hoge snelheid tegen z'n winkelpui aan knalt. De vraag is: een mislukte ramkraak of een ongeluk?

Bizar genoeg komt het antwoord op dat moment binnenlopen terwijl de cameraman van AT5 de schade filmt. 'Het was mijn fout. Het was erg glad dus mijn auto viel tegen het raam aan', zegt de man. De eigenaar stelt daarop de vraag: 'Waarom ben je doorgereden dan?' en noemt het onbeschoft.

'Nog nooit meegemaakt'

De automobilist zegt zelf dat hij de auto even verderop neer had gezet. Nadat hij de conclusie trok dat de winkel dicht was, besloot hij de volgende ochtend terug te komen. Waarom hij niet even de politie had gebeld? 'Maar de politie kan op dat moment toch niets doen.'

Hij beweert niet te hebben gedronken voor het ongeluk en is in bezit van een rijbewijs. 'Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt, ik dacht ook van: Wat?' Even later komt ook de politie de winkel binnen. Het is nu aan hen en de verzekering om dit verder te onderzoeken.