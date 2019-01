Bewoner naar het ziekenhuis na brand in slaapkamer Centrum

In een slaapkamer van een benedenwoning aan de Prins Hendrikkade in Centrum heeft vanmiddag een enige tijd een brand gewoed. Een bewoner die te veel rook inademde moest naar het ziekenhuis.

De melding kwam rond 17.30 uur binnen. Meerdere brandweerwagens rukten uit om de brand te blussen. Volgens een getuige werd het pand ontruimd. De brand is inmiddels geblust.

De ongelukkige bewoner is door een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe het met het slachtoffer gaat is niet bekend.

Wat de precieze oorzaak is van de brand is nog onduidelijk.

