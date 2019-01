'Kopstuk 'mocromaffia' overgeplaatst na moordplan binnen gevangenismuren'

De Amsterdamse crimineel Omar L. is met spoed overgeplaatst naar een isoleercel, omdat er plannen bestonden om hem binnen de gevangenismuren te vermoorden.

Dat bevestigen ingewijde bronnen aan het AD. Omar L. zou in een gebedsruimte worden omgebracht met een naar binnen gesmokkeld vuurwapen, zo luidde de tip aan justitie deze maand. L. wordt gezien als een van de kopstukken binnen de zogeheten mocromaffia.

Lees ook: Chafik Yakhlaf nieuwe getuige in Staatsliedenbuurt-proces

Omar L. verbleef in de gevangenis in Krimpen aan den IJssel en werd moet spoed naar een isoleercel gebracht. Inmiddels is hij overgeplaatst naar een andere gevangenis. L.’s advocaat Sander Janssen wilde niet reageren op vragen van het AD.

Meerdere liquidaties

L. wordt verdacht van het opdracht geven tot meerdere (mislukte) liquidaties. Een daarvan is de liquidatie op de Amsterdamse crimineel Chahid Yakhlaf. Het slachtoffer werd eind 2015 op oudejaarsdag doodgeschoten bij een camping in het Gelderse Kerkdriel. Ook zou L. achter de mislukte moordpoging zitten op Nourdine A., alias Hitler.

Lees ook: Proces tegen liquidatieverdachte Omar Lkhorf verplaatst naar 'bunker'

Omar L. was zelf eerder ook doelwit van een liquidatie. De daders schoten toen 'per ongeluk' de jonge vader Stefan Regalo Eggermont dood. Hij reed in een zelfde type auto als Omar.

L. wordt gelinkt aan de groep rond Benaouf A., die in 2017 tevergeefs per helikopter wilde vluchten uit de gevangenis.