Halsema: 'Wij beschouwen de dreiging ernstiger dan in het verleden'

‘Er is een ‘reële voorstelbare dreiging’ en dat betekent dat je een beetje oppassend moet zijn.’ Dat zei burgemeester Halsema vanavond bij Park Politiek. Eerder vandaag stuurde de burgemeester een brief aan de gemeenteraad, waarin extra veiligheidsmaatregelen werden aangekondigd om radicalisering en terreuraanslagen in de stad tegen te gaan.

Er worden veiligheidsmaatregelen getroffen op plekken waarvan de kans op een aanslag groter wordt geacht, onder andere bij een aantal Islamitische instellingen en openbare plekken waar veel mensen samen komen.

‘We hebben de afgelopen jaren meerdere incidenten gezien, recent nog de dreiging van de Nasr Moskee in Amsterdam Oost, overigens een dreiging die leek te komen uit IS-achtige kring, precies weten doen we het natuurlijk niet, maar je zag de afgelopen tijd iets meer incidenten en het is ook een landelijke verschuiving. Ik geloof niet dat wij de enige stad zijn.’ zei Halsema.

Onder andere de imam van de Nasr Moskee werd recent nog bedreigd in een video, nadat de moskee weigerde een dodengebed te organiseren voor een in Syrië omgekomen Amsterdamse vrouw. Ook ging er via social media een brief rond, waarin werd gesteld dat de Nederlandse moskeebesturen om zichzelf moesten treuren.

Kleine aanpassingen

‘Het gaat om kleine aanpassingen dus u moet niet denken dat het plotseling allemaal vestingen worden, dat is ook niet nodig, dat is niet wat we doen.’ Om wat voor soort maatregelen het dan wel gaat, daar wil Halsema niet te diep op ingaan.

‘Het gaat om kleine gebouwelijke aanpassingen. We doen eigenlijk nooit uitspraken over dit soort beveiligingsmaatregelen omdat het verstandig is dat mensen die kwaad willen, niet weten wat de maatregelen zijn. U moet niet denken dat het vestingen worden met hekken erom heen, dus dat beeld wil ik niet schetsen, maar inderdaad wij beschouwen de dreiging ernstiger dan in het verleden.’

Maatregelen

In april vorig jaar kondigde de gemeente al andere maatregelen aan, zo werden er zichtbare maatregelen genomen op de Dam door het plaatsen van betonblokken. En ook onzichtbare maatregelen werden betroffen in de Kalverstraat, op de Nieuwendijk en de Heiligeweg.

De maatregelen die nu zijn aangekondigd, lieten dus even op zich wachten. ‘Het kostte wat meer tijd omdat het plekken zijn die goed toegankelijk moeten blijven voor bijvoorbeeld de aanvoer van spullen. Daar nemen we permanente maatregelen, om ervoor te zorgen dat er geen busjes of iets anders ingereden kunnen worden.’ Volgens de burgemeester moeten we denken aan bijvoorbeeld verzinkbare paaltjes.

'Je bent gewoon verstandig'

Wijlen burgemeester Van der Laan is altijd tegenstander geweest van vergaande maatregelen. Het leven van de Amsterdammers mocht er volgens hem niet door bepaald worden. Onder het bestuur van Halsema lijkt er dus al wat veranderd.

De burgemeester daarover: ‘Het wordt nu dit jaar gerealiseerd, maar volgens mij al onder burgemeester Van der Laan zijn de eerste stappen gezet, omdat natuurlijk de aard van de terreuraanvallen internationaal enigszins zijn veranderd. Je maakt geen knieval, je bent gewoon verstandig.’