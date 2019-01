Waarheen met de Wallen? 'Toeristen zien ons als een circusattractie'

Heeft prostitutie in de huidige vorm nog wel toekomst op de Wallen? De discussie hierover wordt steeds luider gevoerd. Door de drukte én de kwetsbare positie van de vrouwen staan we mogelijk aan de vooravond van een historische kanteling. Hoe denken betrokkenen daarover en wat vindt de Amsterdammer? AT5 trok de afgelopen maanden samen met Het Parool langs de rode lichten op zoek naar antwoorden.

In deze eerste aflevering spreken we met sekswerker Nayra Green, raamexploitant Masten Stavast en historicus Peter-Paul de Baar over het ontstaan van de Wallen en de gevolgen van de huidige drukte in het gebied.

Mede door de drukte worden kwetsbare sekswerkers steeds vaker geconfronteerd met vernedering. Hoe kijken betrokkenen tegen de positie van prostituees aan? Volgende week in aflevering twee van 'Waarheen met de Wallen'.



