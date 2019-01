Twee gewonden na scooterongeluk op de Amstelveenseweg

Een scooterrijder en degene die achterop zat zijn vannacht gewond geraakt bij een ongeval op de Amstelveenseweg in Zuid.

Het ongeval gebeurde rond 4.30 uur. De scooterrijder reed volgens een getuige tegen een paal met een verkeerslicht aan en kwam daarna ten val. De slachtoffers zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Het is niet bekend hoe het met hen gaat.

Een politiewoordvoerder laat weten dat het om een eenzijdig ongeluk gaat. De politie doet verder onderzoek naar de oorzaak van de aanrijding.

Ook komt de politie nog graag in gesprek met getuigen van het ongeval. Dat kan via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.