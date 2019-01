Vrouw (35) overleden na steekpartij in Zuidoost

De vrouw die afgelopen woensdag ernstig gewond raakte bij een steekpartij in Zuidoost, is donderdag aan haar verwondingen overleden. Dat bevestigt de politie aan AT5. De verdachte die kort daarna werd aangehouden, zit nog steeds vast.

Het slachtoffer raakte woensdagmiddag zwaargewond na het steekincident op de Chestertonlaan. Volgens een getuige liep de vrouw met boodschappen over straat toen ze werd neergestoken. Bouwvakkers zouden eerste hulp hebben verleend en het slachtoffer met dekens hebben opgewarmd.

De 35-jarige vrouw werd per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Daar overleed ze later aan haar verwondingen. De aanleiding voor de steekpartij is nog onduidelijk.

Kort daarna is in de directe nabijheid een 43-jarige man aangehouden. De politie beschouwt hem als verdachte. Hij is gisteren voorgeleid aan de rechter-commissaris en zit nog steeds vast.

De politie zoekt mogelijke getuigen van het steekincident en vraagt deze getuigen zich te melden.