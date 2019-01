Rechter oordeelt: elektrische Biro's niet langer op de stoep

Een rechter heeft geoordeeld dat de Biro geen gehandicaptenvoertuig is, maar gewoon een brommobiel. Dit zou betekenen dat het elektrische wagentje niet langer op de stoep geparkeerd mag worden.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat schrijft dit op Twitter. Iedereen die een Biro gebruikt moet voortaan een AM rijbewijs en kenteken hebben en mag niet meer op het fietspad rijden.

Wat de uitspraak betekent voor de Biro in de stad is nog niet helemaal duidelijk. Dat komt omdat dit een uitspraak is van de politierechter die niet op schrift staat. 'We kunnen dus niet nalezen wat de overwegingen van de politierechter in kwestie precies waren. Daarom willen we eerst in gesprek met het OM om meer duidelijkheid te krijgen', zegt de woordvoerder van wethouder Sharon Dijksma (Verkeer). Ook gaat de gemeente in gesprek met de staatssecretaris om dit verder te bespreken.

Met deze uitspraak hoopt de gemeente in ieder geval dat het een doorbraak oplevert om beter te gaan handhaven. De gemeente liet vorig jaar al weten het onwenselijk te vinden dat de Biro's massaal op stoepen worden geparkeerd. Bezitters doen dit omdat de elektrische voertuigen volgens de wetgeving vallen onder gehandicaptenvoertuigen.

Het ministerie was niet bereikbaar voor commentaar.