Vier Amsterdammers opgepakt met vuurwapen in Zwanenburg

Vier mannen, allen afkomstig uit Amsterdam, zijn vannacht aangehouden door de politie in Zwanenburg. Zij waren volgens de politie in het bezit van een vuurwapen.

Na een melding van een verdachte situatie rond 00.45 uur, gingen agenten poolshoogte nemen. De verdachten zouden zich hebben opgehouden in een tuin aan de Kruiswaal.

De politieagenten zagen de vier mannen in een auto zitten en vonden daarin een vuurwapen. De verdachten zijn toen aangehouden. Het gaat om drie mannen van 19 jaar en één van 18 jaar.

De recherche onderzoekt of zij iets te maken hebben met de verdachte situatie. Het vuurwapen is in beslag genomen.