Wil van Soest zoekt het hogerop: ze wordt lijsttrekker 50Plus/PvdO voor provincie

De Amsterdamse Wil van Soest is gekozen tot lijsttrekker van 50Plus/Partij van de Ouderen. De partijen gaan samen meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen in maart in Noord-Holland.

Vorig jaar tijdens de gemeenteraadsverkiezingen namen de twee partijen het nog tegen elkaar op. Dat zorgde toen nog voor een relletje. Wil van Soest had een foto gebruikt waar zij samen met Henk Krol, fractievoorzitter van 50Plus in de Tweede Kamer, op staat. Die had ze bewerkt met de tekst: 'ook Henk Krol staat vierkant achter ons'. 50Plus dreigde bij verder gebruik van de foto naar de rechter te stappen en een dwangsom van 5000 euro per dag te eisen.

De fractievoorzitter van de Partij van de Ouderen was vooral boos over het besluit van 50Plus om zelfstandig mee te doen met de verkiezingen in Amsterdam. 'Dan moeten ze ook niet piepen dat wij ze met een ludieke photoshop op de hak nemen. Welkom in de grote stad zou ik zeggen', zei Van Soest.

Meest senior-vriendelijke provincie

Nu gaan de partijen dus samenwerken om van de provincie Noord-Holland de meest senior-vriendelijke provincie van Nederland te maken. 'Noord-Holland moet een paradijs voor ouderen worden', zegt de nieuwe lijsttrekker Van Soest. 'We gaan knokken voor de ouderen en mikken op drie zetels', vult Hylke ten Cate aan, de nummer twee op de lijst.

Wil van Soest weet met haar 82-jarige leeftijd niet van ophouden en wil blijven werken voor de ouderen. 'Dat doe ik al in Amsterdam en met steun van de kiezers straks ook in de provincie. Het is niks voor mij om achter geraniums te zitten.'