Open training Ajax aan vooravond Klassieker druk bezocht

Het is de dag voor de Klassieker, en dat betekent natuurlijk een open training voor de Ajax-fans. Het druilerige weer op deze zaterdagochtend weerhield de supporters er niet van om in groten getale naar Sportpark De Toekomst te komen.

De selectie kwam onder luid gejuich van het aanwezige publiek het veld op voor een training van een half uurtje. Ook Joël Veltman was voor het eerst sinds zijn knieblessure weer in actie te zien voor het publiek.

De fans hebben het volste vertrouwen in een goede afloop zondagmiddag in de Kuip. 'Het wordt een geweldige wedstrijd, Ajax gaat sowieso winnen. 100 procent', zegt een man enthousiast. Ondanks het gelijkspel van het afgelopen weekend tegen Heerenveen heeft hij het volste vertrouwen in een overwinning. 'Als onze keeper er was, Onana, onze eerste keus, dan was het geen 4-4. Nooit. Dat weten we allemaal wel.'

Frenkie de Jong

De transfer van Frenkie de Jong naar Barcelona voor (minstens) 75 miljoen is natuurlijk ook bij de supporters het gesprek van de dag. Zij zijn vooral blij voor de 21-jarige uit Arkel. Eén van de aanwezigen kent hem zelfs van vroeger. 'Hij komt bij ons uit de buurt, uit Alblasserwaard, een dorpje verder, daarom kom ik speciaal voor hem hier naar toe. Hele nuchtere jongen bij ons uit de polder.'

Wat Ajax met al die miljoenen gaat doen is nog de vraag, maar deze Ajacied weet het wel: 'Nuchter blijven, toch proberen weer een goede speler te scouten.'