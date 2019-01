Halsema wil 'ver blijven' van theologische discussies over islam

Femke Halsema wil af van theologische discussies over stromingen binnen de islam in haar radicaliseringsaanpak. Dat zegt ze in het AT5-programma Het Gesprek met de Burgemeester over haar plannen die ze vrijdag naar de raad stuurde.

In het verleden ging het vaak over salafisten als voedingsbodem voor jihadistische terreur. Maar daarmee worden volgens Halsema ook vreedzaam levende moslims ten onrechte in een sfeer van geweld gebracht.

Halsema ziet een grote rol voor nieuwe vrouwennetwerken in de stad weggelegd. 'Die zien ook waar jongeren kwetsbaar zijn, waar mensen vereenzamen. Dus het is niet uitsluitend gericht op radicalisering. De reden waarom het in de brief over radicalisering wel genoemd word, is omdat ik denk dat uiteindelijk de belangrijkste maatregel die je kunt nemen tegen extremisme is zorgen dat de stad sterke, democratische tegenkrachten kent', aldus Halsema.

Het Gesprek ging ook over het onderscheid dat de burgemeester maakt tussen de verschillende soorten terrorisme, politiek getint (rechts-extremisme en links-extremisme), maatschappelijk (dierenrechtextremisme) of dus religeus, wat volgens Halsema niet betekent dat ze voortaan jihadistische terreur 'religieus terrorisme' zal noemen.



Halsema: 'Nee gewoon islamitisch of jihadistisch terrorisme. We lopen niet weg voor waar de dreiging vandaan komt. Alleen ik ga geen debatten voeren over stromingen binnen de islam en hun geneigdheid tot het gebruik van geweld. Dat leidt er namelijk toe dat je ook mensen die zichzelf heel orthodox vinden, maar geen geweld gebruiken, dat je die kwetst.'

Dat gebeurde volgens de meeste linkse partijen in de raad wel in september vorig jaar toen Halsema bekendmaakte dat ze - anders dan haar voorganger Jozias van Aartsen - geen toenadering tot salafisten wilde zoeken. 'Over stromingen binnen de islam, daar wil ik graag een beetje ver van blijven. Ik heb dat eerder ook gezegd. Maar toen zei ik: "ik ga niet met fundamentalisten samenwerken". En dat werd uitgelegd als: ze werkt niet met salafisten. Daarom heb ik het nu explicitiet gezegd.'

Er stond nog veel meer in de brief, zoals dat moskeeen in de stad ook beveiligd gaan worden, deze week wordt daar verder over gedebatteerd op de Stopera. De volledige uitzending van Het Gesprek met de Burgemeester is hier terug te kijken.