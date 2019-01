Moskeeën Amsterdam erg blij met nieuwe maatregelen Halsema

MoskeeAlert, een groep van Amsterdamse Moskeeën, zegt erg blij te zijn met het besluit van burgemeester Femke Halsema om extra maatregelen te treffen voor het beveiligen van islamitische instellingen in de stad,

'Het is een zeer verstandige beslissing', zegt voorzitter Mohamed Hajji. 'We hebben al onze aangesloten moskeeën gevraagd om te inventariseren wat er nodig is aan maatregelen om de veiligheid te optimaliseren. We gaan in gesprek met de gemeente om dit project in goede banen te leiden.'

Islamitische instellingen worden extra beveiligd

Gisteren maakte Halsema bekend dat er veiligheidsmaatregelen worden genomen op plekken waar de kans op een aanslag groter wordt geacht, waaronder bij een aantal islamitische instellingen. De burgemeester zegt dat er bij een aantal islamitische instellingen namelijk een zogeheten 'verhoogde dreiging' op terreur geldt.

Om welke instellingen het gaat, is nog niet bekend.